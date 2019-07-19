الخارجية الامريكية : نتطلع إلى الترحيب بالقادة المدنيين الجدد في السودان

رحّبت الخارجية الأميركية بالاتفاق الذي وقّعت عليه المعارضة السودانية والمجلس العسكري الانتقالي، يوم الأربعاء، في الخرطوم. ودعت الطرفين للعمل فوراً، وفي إخلاص، لتنفيذه.

وقالت، أمس (الخميس)، متحدثة باسم الخارجية الأميركية بحسب «الشرق الأوسط»: «نرحب بإعلان الاتفاق السياسي الصادر عن المجلس العسكري الانتقالي في السودان و(قوى الحرية والتغيير) الذي يُرسي الأساس لحكومة انتقالية».

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وبحسب موقع النيلين أضافت دون أن تذكر اسمها: «نتطلع إلى الترحيب بالقادة المدنيين الجدد والعمل مع المؤسسات الجديدة لمواجهة التحديات الملحة التي تواجه السودان».

وتابعت القول: «نشكر الاتحاد الأفريقي والوسطاء الإثيوبيين على عملهم الدؤوب».

الخرطوم (أخبار الخليج 365)