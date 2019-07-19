النفط يستقر فوق الأربعة و الستين دولارا

التاريخ: 19-يوليو-2019 فى : اقتصاد 2 مشاهدة استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة فوق الأربعة و الستين دولارا للبرميل وبحسب سونا جاءت على النحو التالي :- نفط عمان 65.64 دولار Advertisements نفط مربان 68.50 دولار النفط العربي الخفيف 70.36 دولار النفط العربي الثقيل 64.16 دولار نفط برنت 66.99 دولار الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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