معلم يعتدي بالضرب بطريقة وحشية على تلميذ

اصيب التلميذ امجد حسن البالغ 14 عاماً اصابات بالغة بالاذى الجسيم، وذلك اثر تعرضه للضرب من قبل معلم بالمدرسة التى يدرس فيها بقرية ألتى بولاية الجزيرة.

ونقل الشاكى شقيق المجنى عليه ويدعى صلاح حسن بحسب الإنتباهة ان شقيقه الصغير الذى يدرس بالصف الاول الثانوى عاد الى المنزل وهو فى حالة اعياء، وكانت على ملابسه اثار الدماء والطين.

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وعند سؤاله اكد له ان المعلم اعتدى عليه بالضرب بطريقة وحشية كادت تودى بحياته، وعند سؤاله عن اسباب ضربه افاد التلميذ بأنه بينما كان يقوم بكتابة بعض دروسه كان يجلس بجواره تلميذ آخر، وحينما مر المعلم بجوارهما قام التلميذ بمناداة المعلم بصوت خافت باسمه دون ان يسبق الاسم بصفة (استاذ)، فجن جنون المعلم والتفت اليهما وعندما سأل التلميذ الذى ناداه انكر ورمى بالتهمة على التلميذ امجد، فقام المعلم بضربه نحو (9) كفوف، وبعدها قام بالاعتداء عليه وضربه بـ(سوط) نحو (20) جلدة بالظهر، وحينما ألمه الضرب وضع يده على ظهره ليحمى ظهره الا ان المعلم امسك بالتلميذ وضرب به الحائط الى ان اصيب التلميذ بحالة اعياء، ليتم نقله للمستشفى حيث اكد تقرير اورنيك (8ج) اصابة التلميذ بشق فى اليد وكدمات واصابات متعددة، وتم تدوين بلاغ فى مواجهة المعلم تحت المادة (139 ق. ج) الاذى الجسيم ومادة تتعلق بالعقوبة القاسية على التلاميذ من قانون الطفل، وستتم احالة المعلم للمحكمة على الرغم من المساعى والتدخلات التى تقوم بها المدرسة لاثناء اسرة التلميذ عن مقاضاة المعلم. وتجدر الاشارة الى ان الحادثة وقعت بمدرسة خاصة بمنطقة ألتى وليست مدرسة حكومية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)