محاكمة (6) متهمين بسرقة أموال قرب مول الواحة

كشف شرطة مباحث ولاية الخرطوم تفاصيل احباط سرقة (220) ألف جنيه بمول الواحة وسط الخرطوم يواجه الاتهام فيها (6) شبان بينهم غسال بالمول، عقب اختلاف المتهمين حول تقاسم المسروقات وأبرزوا حولها السلاح الأبيض.

وقال رقيب شرطة أحمد إبراهيم بوش لدى مثوله امام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال مصعب عبد الله انه وبموجب بلاغ ورد لقسم الشرطة بوجود جريمة سرقة بمول الواحة وسط الخرطوم، تم تشكيل فريق من مباحث ولاية الخرطوم للمتابعة، ومن خلال التحريات الميدانية كشفت مصادر موثوقه أن اختلافاً دار بين المتهمين تسبب في نقاش واختلاف حول تقاسم مبالغ مالية استل على إثرها المتهم الأول سلاحاً ابيض، وفور تلقي المعلومات تحرك فريق المباحث نحو المول ليتمكن من القبض على المتهم الأول وبحيازته جوال بداخله مبلغ من المسروقات، وتنطبق عليه مواصفات ذات (جوال) الشاكي الذي به المبالغ المالية.

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وبحسب الانتباهة اضاف بوش بوصفه شاهد الاتهام الأول ان التحريات الميدانية اسفرت عن القبض على المتهم الثاني وبحيازته (950) جنيهاً من فئة الـ (50) جنيهاً وضعت معروضات في البلاغ ، ومن ثم أرشد عن المتهم الثالث وبدوره أرشد عن الرابع وضبط بحيازته (1500) جنيه، ومن ثم الارشاد على المتهمين الخامس والسادس، ليتم القبض عليهما ووضع الجوال والمبالغ المالية التي ضبطت بحيازتهم معروضات في البلاغ.

وفي ذات السياق اضاف شاهد الاتهام الثاني عريف شرطة هواري علي أنه وبتاريخ البلاغ تلقى توجيهات من رئيسه المباشر بمتابعة إجراءات بلاغ سرقة بمول الواحة، وفور تلقي التوجيهات أسفرت التحريات الميدانية عن القبض على المتهمين الأول والثاني وبحيازتهما الجوال الذي كانت بداخله المبالغ المالية (المسروقات)، ليتم القبض على المتهمين. ومن خلال التحريات أرشد المتهمون على المتهمين (3،4،5،6) وتم القبض عليهم وتدوين بلاغ في مواجهتهم، منبهاً الى ضبط مبلغ (1500) جنيه بحيازة المتهم الرابع، مؤكداً أنها كانت في الاصل (5) آلاف جنيه وتصرف في متبقي المبلغ، فيما أكد ان المتهم الخامس تسلم مبلغ (5) آلاف جنيه من المسروقات وتصرف فيها جميعها. وبعد سماع شاهدي الاتهام قررت المحكمة قفل قضية الاتهام وحددت جلسة نهاية الشهر الجاري لاستجواب المتهمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)