القوي السياسية بولاية سنار تبارك الاتفاق

رحبت القوى السياسية وجماهير ولاية سنار بالإتفاق السياسي لانشاء هياكل ومؤسسات الحكم خلال الفترة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوي اعلان الحرية والتغيير الذي تم توقيعه بحضور الوسيطين الافريقي والاثيوبي.

وبحسب سونا هنا الاستاذ محمد ادام ابراهيم المحامي القيادي في حزب الامة بولاية سنارالشعب السوداني بتوقيع الاتفاق الذي يمهد لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء الوطن ،فيما بارك القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الاصل مامون رحمة الله الاتفاق مثمنا جهد الشركاء وصبرهم مشيداً بالوسطاء الافارقة والمحليين للتوصل إلي إتفاق، وأعرب عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة اهتماما كبيرا في إصلاح الوضع الراهن وتحقيق متطلبات الثورة السودانية التي انتفض من أجلها الشعب السوداني بجانب الاهتمام بمعاش الناس وتسخير كافة الإمكانيات بما يصب في المصلحة العامة.

نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني بولاية سنار والقيادي في قوي الحرية والتغيير الاستاذ ابوبكر منصور محمد حمزة المحامي هنا الشعب السوداني بمناسبة الاتفاق الذي تحقق مشيرا إلى أن الطرفين قد بذلا مجهودا كبيرا بمساعدة الوسطاء للتوصل إلى هذا الاتفاق لافتاً إلى أن الاتفاق يمهد للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

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وخلال متابعة سونا لردود أفعال الشارع السناري رحب المواطن ناجي علي حسين (معلم) بالإتفاق الذي سيسهم في الإلتفات لمعالجة الوضع الإقتصادي مشيرا إلى أن الشعب السوداني قد عاني كثيرا خلال عامي 2018 و 2019 داعيا إلى معالجة هذا الوضع الإستثنائي.

فيما اشادت الاستاذة فاطمة عبدالله بدوي (ربة منزل) بالاتفاق ودعت إلى بسط الامن والاستقرار وقالت “نحن ولفترة طويلة نعاني من عدم الاستقرار” كما دعت لتشغيل الشباب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)