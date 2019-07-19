جامعة سنار تجمد قرار استئناف الدراسة

اعلنت ادارة جامعة سنار تجميد قراراها الصادر بتاريخ 10 يوليو الجاري والخاص باستئناف الدراسة والامتحانات بكليات الجامعة اعتباراً من الاحد 21 يوليو الجاري الي اجل يحدد لاحقاً وقال دكتور بكري الناير محمد مقرر لجنة عمداء جامعة سنار في بيان بحسب سونا ان القرار جاء نسبة للتداعيات الامنية وحرصاً علي سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة. Advertisements واضاف ان الجامعة ستواصل جهودها بالتنسيق مع حكومة ولاية سنار لتهيئة البيئة الجامعية لاستقبال الطلاب في اقرب فرصه ممكنة. كما قال مصدر بجامعة سنار ان مجموعة من الطلاب قاموا بمظاهرات في الجامعة مزقوا خلالها بعض جداول الامتحانات التي تم تعليقها بلوحات الاعلانات بكليات الجامعة و طالبوا بتغيير ادارة الجامعة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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