تصفيات أمم افريقيا 2021.. القرعة تضع السودان في المجموعة الثالثة إلى جانب كلٍ من غانا و جنوب أفريقيا

التاريخ: 19-يوليو-2019
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أعلن المدرب العام لمنتخب السودان معتصم خالد عن قدرتهم على التأهل والاستمرار في بطولة أمم أفريقيا، مشيرًا إلى أنّهم سيواجهون فرقًا قويًا، راهنًا التفوق والصمود عليها بالحصول على إعداد خاص.
وسحبت بالعاصمة المصرية القاهرة قرعة التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون لتسفر عن مواجهات قوية.
وأوقعّت القرعة السودان في المجموعة الثالثة إلى جانب كلٍ من غانا، جنوب أفريقيا، الفائز من موريشيو وساوتاومي.
وقال معتصم خالد إنّهم سيعلمون للتأهل على حساب هذه الفرق, وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) أضاف” علينا أنّ نستعّد بشكلٍ مثالي لكيما نحقق الهدف المنشود وهو التأهل إلى الدور القادم من المنافسة، لدينا اجتماعات مرتقبة لبحث برنامج الإعداد”.
وتنطلق التصفيات في 11 نوفمبر المقبل، وتقام جولاتها على أربعة مراحل بين 11 نوفمبر و19 منه، بين 31 أغسطس والثامن من سبتمبر 2020، بين الخامس من أكتوبر و13 منه، وبين التاسع من نوفمبر و17 منه.
ويتأهل إلى النهائيات صاحبا المركز الأول والثاني في كل مجموعة، باستثناء المجموعة السادسة التي تتأهل منها الكاميرون حكماً لكونها البلد المضيف، ويرافقها أفضل المنتخبات الثلاثة الأخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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