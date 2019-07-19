للمحجبات.. طرق تنسيق التنورة عالية الخصر

خترنا لكِ أكثر من طريقة لتنسيق التنانير عالية الخصر على طريقة مدونات انستقرام، لتقتبسين منها إطلالتك هذا الصيف
التنورة عالية الخصر المكسرة، وبكل بساطة يمكنكِ تنسيقها مع التيشرت الصيفي، وقميص مفتوح على طريقة المدونة نورهان حسين.
وحاولي عند اختيار الألوان أن تبدو متدرجة أو منسجمة مع بعضها، بخاصة وإن كنتِ سوف تعتمدين أكثر من قطعة باللوك الواحد، حتى لا تبدي مبالغة كثيرًا.
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