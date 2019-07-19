لنكولن تكشف عن تحديثات جديدة لسيارتها نافيجيتور 2020

أعلنت شركة لنكولن عن نافيجيتور موديل 2020 بتحديثات جديدة، حيث حصلت السيارة على العديد من التغييرات الهامة.

التحديثات عبارة عن إضافة مزايا قياسية جديدة، شملت مقاعد أمامية يمكن تهويتها وتدفئتها، و أنظمة سلامة مثل مصابيح أمامية أوتوماتيكية مع راصد النقطة العمياء ونظام تفادي الاصطدام المبكر مع رصد المشاة، كما سيكون بإمكان نافيجيتور 2020 فتح وغلق السيارة والباب الخلفي و التشغيل عبر الهواتف الذكية.

بالنسبة للمواصفات الميكانيكية لم تتحدث لنكولن عن أي تحديثات، لذلك ربما تعتمد السيارة على محرك V6 Ecoboost سعة 3.5 لتر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات، ومن المرجح طرح السيارة رسمياً في الأسواق في شهر نوفمبر القادم.