أعلنت شركة لنكولن عن نافيجيتور موديل 2020 بتحديثات جديدة، حيث حصلت السيارة على العديد من التغييرات الهامة.
التحديثات عبارة عن إضافة مزايا قياسية جديدة، شملت مقاعد أمامية يمكن تهويتها وتدفئتها، و أنظمة سلامة مثل مصابيح أمامية أوتوماتيكية مع راصد النقطة العمياء ونظام تفادي الاصطدام المبكر مع رصد المشاة، كما سيكون بإمكان نافيجيتور 2020 فتح وغلق السيارة والباب الخلفي و التشغيل عبر الهواتف الذكية.
بالنسبة للمواصفات الميكانيكية لم تتحدث لنكولن عن أي تحديثات، لذلك ربما تعتمد السيارة على محرك V6 Ecoboost سعة 3.5 لتر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات، ومن المرجح طرح السيارة رسمياً في الأسواق في شهر نوفمبر القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر لنكولن تكشف عن تحديثات جديدة لسيارتها نافيجيتور 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.