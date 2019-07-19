أنجلينا جولي تضم فرد جديد لأسرتها (صور)

ظهرت النجمة أنجلينا جولي، برفقة ابنتها فيفيان البالغة من العمر 11 عام، أثناء خروجها من أحد محلات بيع الحيوانات الألفية بمدينة لوس أنجلوس.
ووفقا للقطات التي نشرتها صحيفة ديلي ميل، فإن أنجلينا قد استقبلت فردا جديدا لعائلتها، بشرائها لأرنب كهدية لابنتها الصغيرة، والذي ظهرت فيفان حاملة له أثناء مغادرتها للمتجر.
يأتي ذلك بعد أن سمحت أنجلينا بقضاء ابنائها لعطلة الصيف للمرة الأولى برفقة زوجها السابق براد بت في تطور إيجابي بعلاقتهما لما بعد الطلاق.
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