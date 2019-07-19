بـ11 مليون يورو.. المصري تريزيجيه يلامس "البريميرليج"

في تصريحات جديدة، من مصدر ينتمي هذه المرة إلى داخل المدينة ذاتها، أكد موقع "برمنغهام لايف" أن نادي أستون فيلا الإنجليزي، الذي سينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، أتم صفقة التعاقد مع أحد نجوم المنتخب المصري.

وقال الموقع إن النادي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، تعاقد مع النجم المصري محمود حسن "تريزيغيه"، مقابل 11 مليون يورو، قادما من نادي قاسم باشا التركي.

وكانت صحف بريطانية قد ذكرت أن المدير الفني لنادي أستون فيلا، دين سميث، أراد ضم تريزيغيه (24 عاما)، بعد أن تابع مسؤولو النادي الإنجليزي أداءه في 3 من مباريات كأس أمم أفريقيا.

وكان تريزيغيه قدم أداء قويا في كأس أمم أفريقيا، واعتبره العديد من الخبراء، من القلائل الذين برزوا في منتخب مصر، بالرغم من الخروج المبكر "للفراعنة".

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ولعب تريزيغيه أساسيا مع ناديه التركي الموسم الماضي، وسجل 9 أهداف وصنع 9 آخرين، وأنهى قاسم باشا الموسم في المركز 14.

وكان أستون فيلا تألق في الموسم الماضي، ونجح في الصعود من التشامبيونشيب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويضم النادي في صفوفه، كابتن منتخب مصر، أحمد المحمدي، الذي شارك كذلك في كأس أمم أفريقيا وسجل هدفين لمنتخب بلاده، فيما سجل تريزيغيه هدفا واحدا.