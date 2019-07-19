مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال يسلط الضوء على أهمية التعاون في زيارة لولاية ساوث ويست

استمرارًا لزياراته الافتتاحية للمراكز الإقليمية بعد وصوله مؤخرًا إلى البلاد ، قام مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال ، جيمس سوان ، بزيارة ولاية ساوث ويست، حيث التقى بالرئيس عبد العزيز حسن محمد "لافتارين".

ناقش الممثل الخاص للأمين العام في الصومال في عاصمة الولاية المؤقتة ، بيدوا ، مع الرئيس لافتغارين الطرق المختلفة التي تتعاون بها الهيئة العالمية وسلطات ولاية ساوث ويست لإحداث تأثير إيجابي على حياة سكان الولاية.

قال السيد سوان: "إنني ممتن للرئيس لافتارين لاستضافتي في بيدوة اليوم ، حيث جئت لتعزيز تعاوننا فيما يتعلق بالأنشطة السياسية وبناء القدرات والأنشطة الإنسانية." تسعى أسرة الأمم المتحدة جاهدة إلى تلبية احتياجاتها حتى يكون لدينا تأثير حقيقي وإيجابي على التحديات المتعددة التي تواجهها الدولة ، من أجل بناء المؤسسات التي تستحقها ".

أكد الممثل الخاص للأمم المتحدة ، الذي يرأس أيضًا بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في الصومال ، على أهمية أنشطة الدعم المتبادل التي تقوم بها سلطات الدولة ومكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.