"الدقير" يغادر إلي "أديس أبابا" للإنضمام إلى وفد التغيير

غادر رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقير البلاد نهار اليوم الجمعة ١٩ يوليو ٢٠١٩م إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا منضماً إلى وفد قوى إعلان الحرية و التغيير المتواجد حالياً هنالك للتشاور مع قيادات الجبهة الثورية حول ترتيبات نقل السلطة إلى سلطة مدنية وترتيبات الفترة الانتقالية التي توفي بمطلوبات السلام العادل الشامل.

وأشار الحزب في بيان لها أن انضمام رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير لهذه الإجتماعات سعياً لتعزيز النقاشات التي تدور فيها، وللمساعدة في تلافي أوجه القصور التي شابت سير العملية السياسية وتقصيرها في استيعاب قضايا السلام بصورة مرضية ومتوازنة.