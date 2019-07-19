قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو إن واشنطن تضع القيادي في حزب الله سلمان رؤوف سلمان على قائمة العقوبات. وحسب "العربية عاجل" إن واشنطن تعرض مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن القيادي في حزب الله سلمان رؤوف سلمان

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يعلن عن 7 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن القيادي سلمان رؤوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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