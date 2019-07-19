واشنطن تؤكد: نمتلك "أدلة" على إسقاط طائرة إيرانية... وتهدد بتدمير المزيد

قال مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تمتلك دليلا واضحا على إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية.

ورفض المسؤول الأمريكي الكبير، في تصريحات لوكالة "رويترز"، ما وصفه بإنكار إيران، تدمير إحدى طائراتها المسيرة مساء أمس.

قال المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة ستدمر أي طائرات إيرانية مسيرة تحلق على مقربة من سفنها، وأضاف أن بلاده لديها أيضا "دليل واضح" على أنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية أمس الخميس.

وقال المسؤول للصحفيين في إفادة "إذا حلقت (أي طائرة) على مسافة أقرب من اللازم من سفننا سنستمر في إسقاطها".

ونفى أكثر من مسؤول إيراني إسقاط الولايات المتحدة لطائرة مسيرة فوق منطقة الخليج.

وقال سليماني على "تويتر" إن "ذهن ترامب مشغول بأشياء أخرى، السبب الرئيسي لهزيمة أمريكا في منطقتنا اليوم، هو الافتقار لقيادة حكيمة، والسبب الأهم هو وجود حكام جاهلين".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد ادعى، مساء أمس الخميس، بأن السفينة الحربية الأمريكية "بوكسر" قد أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز، بعد أن اقتربت منها نحو 900 متر، ولم تكترث للتحذيرات الموجهة لها حسب قوله.

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وقال ترامب: "جرى تدمير الطائرة المسيرة على الفور".

وأضاف أن الطائرة المسيرة كانت تشكل تهديدا للسفينة الأمريكية. كما دعا ترامب الدول الأخرى لحماية سفنهم.

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفى أن تكون لدى طهران أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة لها في منطقة الخليج.

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو، ويونيو، وهو ما تنفيه طهران.

وفي أواخر الشهر الماضي، أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها دخلت مجالها الجوي، بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية. وتراجع ترامب في اللحظة الأخيرة عن قرار شن ضربات جوية على إيران ردا على إسقاط الطائرة.