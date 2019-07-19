دي ليخت يكشف سبب تفضيله يوفنتوس على برشلونة وسان جرمان

كشف قلب الدفاع الدولي الهولندي، ماتيس دي ليخت، أنه قرر القدوم إلى يوفنتوس الإيطالي، من أجل الفوز بكل شيء.

وقال ابن الـ19 عاما في مؤتمر صحفي: "هناك 3 بطولات نشارك فيها، ربما 4 مع الكأس السوبر: الدوري، كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا. نريد الفوز بكل شيء، أعتقد أن هذا هو الأمر الأهم".

وحسم بطل إيطاليا الخميس التعاقد مع دي ليخت لخمسة أعوام، قادما من أياكس أمستردام الهولندي، في صفقة ستصل قيمتها الإجمالية إلى 85.5 مليون يورو.

وأكد دي ليخت أن التعطش للألقاب وإعجابه الكبير بالمدافعين الإيطاليين منذ الصغر، دفعا الدولي الشاب إلى التعاقد مع يوفنتوس، مع أن برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي كانا مهتمين بخدماته أيضا، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

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وأشار دي ليخت إلى أن الحديث الذي أجراه معه نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو بعد نهائي دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وهولندا، حيث حثه على الانضمام إلى بطل إيطاليا، لم يؤثر على قراره، مضيفا: "لكن بالطبع، هذا أمر جميل أن يطلب منك لاعب مثل كريستيانو رونالدو الانضمام إلى يوفنتوس. إنه اطراء كبير".

وفي المقابل، كان لقدوم مدرب نابولي وتشلسي الإنجليزي السابق ماوريتسيو ساري إلى يوفنتوس دورا مؤثرا على قرار المدافع الهولندي لأنه "سمعت عنه الكثير من القصص الجيدة، الطريقة التي يلعب بها، فلسفته، أساليبه الكروية، كيف يجهز الخط الدفاعي. بالتأكيد، شكل (ساري) حافزا كبيرا لي من أجل القدوم".

وبلغت قيمة صفقة التعاقد مع دي ليخت 75 مليون يورو إضافة إلى 10.5 ملايين يورو مكافآت، ليكون ثالث أغلى لاعب في تاريخ نادي "السيدة العجوز".