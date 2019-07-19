“هواوي” تفجر مفاجأة بشأن نظام تشغيلها الخاص

وأشارت تشن إلى أن “هواوي” عازمة على الاستمرار في استخدام نظام تشغيل “أندرويد” من غوغل لهواتفها الذكية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”. وذكرت تشن خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، بأن “هونغمنغ” غير مصمم للهواتف الذكية، مشيرة إلى أنه مصمم للاستخدام الصناعي. Advertisements

وبحسب سكاي نيوز عربية قالت تشن: “في الوقت الذي تضم فيه أنظمة التشغيل عادة عشرات الملايين من عدد أسطر الشيفرة، فإن هونغمنغ يحتوي على أقل من ذلك، إذ يضم مئات الآلاف، ولذلك فهو آمن للغاية. فنظام هونغمنغ لديه كمون منخفض للغاية مقارنة بأنظمة تشغيل الهواتف الذكية”. وأضافت، أن هواوي أصبحت في السنوات الأخيرة شركة عالمية رائدة في بيع الأدوات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام أندرويد، وتنوي الشركة المضي قدما في استخدام نظام أندرويد.

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