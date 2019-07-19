المهدي": لولا الدعم السريع لكان البشير حاكمًا"

قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي إنه إذا لم يحدث اتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير سيكون هنالك سيناريو أسوأ للسودان في إشارة لتخريب السودان.
وأضاف المهدي في تصريحات حسب صحفية الصيحة الصادرة اليوم”الجمعة” لابد من الاتفاق، العسكري لديه عصا السلاح والحرية والتغيير تمتلك عصا الشارع.
وحذّر من السماح بالمبارزة حتى لا ينكسر العظم بين السلاح والعصا.
وأكّد أنّ الاتفاق هو خارطة الطريق المثلى للخروج من الأزمات التي تمر بها البلاد.
وامتدح الإمام قوات الدعم السريع، وقال” لولاها لكان البشير حاكمًا
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