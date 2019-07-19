وفد الاتحاد السوداني لكرة القدم يشارك بعمومية كاف

شارك وفد الاتحاد السوداني لكرة القدم ممثلاً في بروفيسور كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني، وبروفيسور محمد جلال نائب الرئيس رئيس اللجنة القانونية وشئون الأعضاء، والدكتور حسن محمد عبدالله برقو عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، شارك في فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي (كاف) التي جرت يوم الخميس بالعاصمة المصرية (القاهرة).

وأجرى الوفد لقاءات مهمة على هامش المشاركة التي أجيزت فيها التقارير السنوية، وتم انتخاب المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي من يوغندا، ليبيا، ومدغشقر

