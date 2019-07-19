الجوائز المادية في كأس الأمم الأفريقية 2019

تختتم، اليوم الجمعة 19 يوليو/تموز، في العاصمة المصرية القاهرة بطولة كأس الأمم الأفريقية بلقاء يجمع المنتخبين الجزائري والسنغالي للتتويج بأغلى كأس في القارة الأفريقية.

توزع 14.2 مليون دولار بين أفضل ثمانية فرق في بطولة أمم أفريقيا التي ودعتها مصر من دور الـ16.

وتبلغ قيمة جوائز المباراة النهائية المادية وحدها 7 ملايين دولار، يحصل الفائز باللقب على 4.5 مليون دولار، فيما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار.

ويحصل كل من تونس ونيجيريا أصحاب المركز الثالث والرابع على 2 مليون دولار لكل منهما بالتساوي، فيما تحصل المنتخبات الأربعة التي ودعت البطولة من دور ربع النهائي على 800 ألف دولار.

وستشهد المباراة النهائية حضور عدد من الشخصيات البارزة ومنهم رئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم جياني إنفانتينو.