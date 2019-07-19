وقالت الخلية في بيان، اليوم الجمعة، إن معسكر الشهداء في منطقة آمرلي، التابع لـ 16 حشد شعبي، تعرض، فجر اليوم في تمام الساعة الواحدة وخمسين دقيقة، والساعة الثانية وعشرين دقيقة، إلى قصف برمانة ألقتها طائرة مسيرة مجهولة، وأدى القصف إلى جرح اثنين".
وفي السياق نفسه، أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أمس الخميس، أن واشنطن ستفرض عقوبات على اثنين من قادة الجماعات المرتبطة بإيران في العراق؛ حسب تعبيره.
وصرح نائب الرئيس الأمريكي في مؤتمر وزاري رفيع المستوى، بشأن الحريات الدينية: "دعوني أكون واضحا، الولايات المتحدة لن تقف متفرجة بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الرعب"، دون أن يكشف عن أسماء هؤلاء.
ويعتبر المشمولين بالعقوبات الأمريكية من كبار الشخصيات التي تحوم حولهم اتهامات بالفساد، وغالبيتهم متهمون بتنفيذ أجندات إيرانية، كما نقلت "سكاي نيوز".
كانت هذه تفاصيل خبر تعرض معسكر للحشد الشعبي العراقي لقصف طائرة مسيرة مجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.