جامعة سنار تجمد قرار استئناف الدراسة



أعلنت إدارة جامعة سنار تجميد قراراها الصادر بتاريخ 10 يوليو الجاري والخاص باستئناف الدراسة والامتحانات بكليات الجامعة اعتباراً من الاحد 21 يوليو الجاري إلي أجل يحدد لاحقاً . أعلنت إدارة جامعة سنار تجميد قراراها الصادر بتاريخ 10 يوليو الجاري والخاص باستئناف الدراسة والامتحانات بكليات الجامعة اعتباراً من الاحد 21 يوليو الجاري إلي أجل يحدد لاحقاً . وقال دكتور بكري الناير محمد مقرر لجنة عمداء جامعة سنار في بيان ان القرار جاء نسبة للتداعيات الامنية وحرصاً علي سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة. وأضاف أن الجامعة ستواصل جهودها بالتنسيق مع حكومة ولاية سنار لتهيئة البيئة الجامعية لاستقبال الطلاب في اقرب فرصه ممكنة. كما شهدت جامعة سنار مظاهرات طلابية مزقوا خلالها بعض جداول الامتحانات التي تم تعليقها بلوحات الاعلانات بكليات الجامعة وطالبوا بتغيير ادارة الجامعة.



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