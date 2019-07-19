ميركل تُساند النائبات الديموقراطيات وتنتقد ترامب

اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة، أن تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة التي هاجم فيها أربع نائبات ديموقراطيات يتحدّرن من أقليات، ”تتعارض مع ما يجعل أميركا عظيمة“، كما قدمت ميركل دعمها غير المشروط لهن.

وقالت المستشارة الألمانية خلال مؤتمرها الصحفي الصيفي التقليدي: ”أود أن أنأى بنفسي بحزم (عن هذه الهجمات)، وأنا متضامنة مع النساء اللواتي تعرضن للهجمات“.

ورأت المستشارة التي تقيم علاقات صعبة مع الرئيس الأميركي أن ”قوة أميركا تكمن في ذلك الشعب المتحدر من مختلف الأصول، والذي ساهم في جعل البلاد عظيمة“، معتبرة أن تغريدات ترامب ضد النائبات الأربع ”أمر يتعارض مع ما يجعل أميركا عظيمة“.

وقبل ذلك نددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الإثنين، بتصريحات الرئيس الأميركي الذي دعا النائبات إلى ”العودة من حيث أتين“، باعتباره أمرًا ”غير مقبول إطلاقًا“.

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ويتباين موقف ميركل مع سلوكها الاعتيادي، إذ تتفادى التعليق على مسائل تمت إلى السياسة الداخلية لدول أخرى، غير أن مسألة العنصرية شديدة الحساسية في ألمانيا، التي تحرص على الظهور كمثال لتقبل الآخرين على ضوء ماضيها النازي.

وهاجم ترامب مرارًا ألمانيا بصورة عامة، وميركل بصورة خاصة، حتى قبل تولي مهامه في البيت الأبيض، مستهدفًا بصورة خاصة سياستها السخية في مجال الهجرة وفائضها التجاري ونفقاتها العسكرية التي يعتبرها غير كافية.

وكانت ميركل قد حذّرت الرئيس الأميركي بعد انتخابه مباشرة بأن عليه الدفاع عن القيم الديموقراطية الغربية.