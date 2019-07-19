تذاكر مجانية لمشجعي المنتخب الجزائري في نهائي كأس الأمم الإفريقية

أعلنت السلطات المصرية بالتنسيق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن توفير دخول مجاني للمشجعين الجزائريين المتواجدين في مصر لمباراة منتخب بلادهم أمام السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن حجز تذاكر مباريات البطولة، السماح بحضور الجمهور الجزائري لمباراة نهائي "الكان" اليوم الجمعة أمام "أسود التيرانغا" بتقديم جواز السفر فقط.

وقال الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي على حسابه في "تويتر" إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" واللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا مصر 2019، قررا السماح لجماهير الجزائر المتواجدين في مصر بدخول ملعب القاهرة لمتابعة النهائي مجانا بدون تذاكر سيحتاجون فقط جواز السفر للدخول، وحضور المباراة.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار يوم أمس الخميس الآلاف من مشجعي "محاربو الصحراء"، لمساندة منتخبهم، وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي، على الدفع بأعداد إضافية من موظفي العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المشجعين وتسهيل إجراءات خروجهم إلى أماكن إقامتهم.

وكانت السلطات الجزائرية خصصت 28 طائرة مدنية وعسكرية لنقل 4800 مشجع جزائري إلى القاهرة عبر جسر جوي بداية من ليل الخميس إلى الجمعة، وفقا لبيان لمجلس الوزراء الجزائري نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.