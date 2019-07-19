نجما المنتخب الإنجليزي يعترفان بتلقيهما عروضا مالية لانتقاد استضافة قطر لمونديال 2022

أكد تقرير بريطاني تلقي نجمي المنتخب الإنجليزي السابقين لكرة القدم سول كامبل، وستان كوليمور عروضا مالية لانتقاد استضافة قطر نهائيات كأس العالم 2022.

ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية اعتراف النجمين الإنجليزيين بتلقيهما عروضا مالية للقيام بانتقاد استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022، خلال مؤتمر سيعقد في لندن وسيخصص لانتقاد استضافة قطر للمونديال الكروي والتشكيك في نزاهة عملية التصويت على حق استضافة كأس العالم 2022، والذي جرى عام 2010، وفازت بحق استضافته قطر.

وفي شهر يونيو الماضي ذكرت قناة TNT Sports التلفزيونية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" سيناقش حرمان قطر من حق استضافة المونديال على خلفية احتجاز ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" كجزء من تحقيق فرنسي أجراه مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، متعلق بشبهات قبول رشى للتصويت لصالح ملف فوز قطر باستضافة المونديال الكروي عام 2022، وتم إطلاق سراحه بعد انتهاء استجوابه.