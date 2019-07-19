ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية اعتراف النجمين الإنجليزيين بتلقيهما عروضا مالية للقيام بانتقاد استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022، خلال مؤتمر سيعقد في لندن وسيخصص لانتقاد استضافة قطر للمونديال الكروي والتشكيك في نزاهة عملية التصويت على حق استضافة كأس العالم 2022، والذي جرى عام 2010، وفازت بحق استضافته قطر.
وفي شهر يونيو الماضي ذكرت قناة TNT Sports التلفزيونية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" سيناقش حرمان قطر من حق استضافة المونديال على خلفية احتجاز ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" كجزء من تحقيق فرنسي أجراه مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، متعلق بشبهات قبول رشى للتصويت لصالح ملف فوز قطر باستضافة المونديال الكروي عام 2022، وتم إطلاق سراحه بعد انتهاء استجوابه.
كانت هذه تفاصيل خبر نجما المنتخب الإنجليزي يعترفان بتلقيهما عروضا مالية لانتقاد استضافة قطر لمونديال 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.