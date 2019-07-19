ارتفاع عدد طالبي اللجوء في ألمانيا إلى 1.8 مليون

كما ازداد عدد المهاجرين المتقدمين للحصول على صفة "لاجئ" خلال نفس الفترة بنسبة 6% وبلغ 1.8 مليون شخص.
وقالت إذاعة "دويتشه فيله" اليوم الجمعة إن هذا الرقم يغطي جميع المتقدمين للحصول على صفة لاجئ في ألمانيا، بمن فيهم الذين تم رفض طلباتهم وينتظرون الطرد من البلاد وعددهم أكثر من 190 ألف شخص ومعظمهم زوار من أفغانستان والعراق وصربيا.
وورد في تقرير "دويتشه فيله" أن 20 في المئة من اللاجئين المسجلين في ألمانيا يتمتعون بصفة اللجوء إلى أجل غير مسمى.
وفي سبتمبر 2014، قررت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فتح حدود البلاد أمام المهاجرين ووصل إلى ألمانيا في غضون بضعة أشهر مئات الآلاف من الأشخاص الذين تقدموا بطلب الحصول على وضع لاجئ، مما أدى إلى أزمة هجرة لم تشهد القارة العجوز مثلها من قبل.
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