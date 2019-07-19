نشرت المطربة السورية أصالة نصري، على صفحتها الخاصة على إنستغرام، قائلة: "شدّوا حيلكم يا شباب بكره إلكم بإذن الله"
مرفقة التعليق بالعلم الجزائري.
كما شارك الممثل التونسي ظافر العابدين تأييده للمنتخب الجزائري من على صفحته الخاصة في "فيسبوك"، حيث نشر صورة للمنتخب الجزائري مرفقا إياها بتعليق: "كل التوفيق للمنتخب الجزائري الشقيق اليوم في مباراة النهائي".
كما أصدرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية خاصة قبل أيام بعنوان "لبيكي يا جزائر" بأداء المطرب اللبناني عاصي الحلاني وبمشاركة من ابنته ماريتا.
وقام النجم الفرنسي فرانك ريبيري بتلبية رغبة ابنته حيزية بالسفر إلى مصر لمساندة منتخب الجزائر في المواجهة الختامية لبطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم الجمعة أمام السنغال.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهير عرب وأجانب يؤازرون منتخب الجزائر قبل نهائي الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.