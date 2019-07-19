انفجار داخل محطة لمعالجة الغاز في الصين

وقع الحادث في الساعة 17.50 بالتوقيت المحلي.
ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن بيانات حول عدد الجرحى والضحايا المحتملين.
ويذكر فقط أن قوة الانفجار كانت مرتفعة للغاية، حيث تكسر زجاج المباني الواقعة في دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات من مكان الحادث، وفي بعض المنازل خلعت الأبواب الداخلية من مكانها.
وسارع رجال الإطفاء والإنقاذ والأطباء للوصول إلى مكان الحادث.
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