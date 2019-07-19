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الخليج 365:
فنّد كبير متحدثي القوات المسلحة الإيرانية العميد أبوالفضل شكارجي، اليوم الجمعة، مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إسقاط طائرة إيرانية مسيرة، مؤكدا بأن جميع طائراتنا المسيرة سليمة.
ونقلت وكالة “إرنا” عن العميد شاكرجي قوله: إنه وخلافا للمزاعم الفارغة والنابعة من أوهام الرئيس الأمريكي الإرهابي، فان جميع الطائرات المسيرة التابعة لإيران في منطقة الخليج ومضيق هرمز ومنها الطائرة المسيرة المشار إليها من قبل ترامب قد عادت إلى قواعدها سالمة بعد تنفيذها مهمات الاستطلاع والسيطرة المخطط لها.
وأشار إلى أنه لم يكن هنالك أي تقرير يدل على وقوع مواجهة عملياتية من قبل السفينة الحربية الأمريكية “يو إس إس بوكسر” مع الطائرات الإيرانية المسيرة.
واعتبر العميد شكارجي مثل هذه التصريحات التي لا أساس لها الصادرة عن الرئيس الأمريكي بأنها تأتي في سياق خلق التوتر وزعزعة الأمن في منطقة الخليج المهمة ومضيق هرمز الاستراتيجي.
وأضاف، أن القوات المسلحة الإيرانية وفي ظل اليقظة الكاملة ووفقا للمعايير الدولية تعتبر من مسؤوليتها القانونية مهمة الحراسة والسيطرة والحفاظ على الأمن في الخليج ومضيق هرمز.
كانت هذه تفاصيل خبر ناطق الجيش الإيراني يفند مزاعم ترامب حول إسقاط طائرة إيرانية مسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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