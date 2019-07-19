الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن عضو مجلس النواب “سهام سرقيوة” اختطفتها قوات حفتر

الخليج 365:

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، بالإفراج الفوري عن عضو مجلس النواب “سهام سرقيوة” وزوجها، اللذين يعتقد أنهما خطفا ليلا من منزلهما بمدينة بنغازي، شرق ليبيا بواسطة قوات الجنرال المتقاعد “خليفة حفتر”.

واشتهرت “سرقيوة” بانتقادها لـ”حفتر”، قائد قوات شرق ليبيا، وهجومه على طرابلس، وهي من أبرز الداعيات إلى تبني حل سياسي للأزمة الليبية.

وقالت البعثة، في بيان: “تشدد البعثة على أنه لن يكون هناك تسامح مع إخماد أصوات النساء في مواقع صنع القرار وتؤكد من جديد التزامها القوي بدعم الدور الهام الذي تلعبه المرأة الليبية في صنع السلام وبناء السلام ومشاركتها الكاملة وانخراطها في الحياة السياسية وصنع القرار”.

كما حثت الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس بالكشف عن مكان “سرقيوة” وقالت إنها تحمل مسؤولي الأمن في بنغازي المسؤولية عن اختطافها، بحسب “رويترز”.

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وفي وقت سابق، الخميس، انتشرت أنباء عن وفاة “سرقيوة”، بعد اختطافها من منزلها بواسطة قوات عسكرية.

وأفادت معلومات تداولها مغردون على موقع “توتير” بأن “سرقيوه”، توفيت في مستشفى 1200 في مدينة بنغازي، ولم تؤكد أي جهة رسمية صحة تلك المعلومة حتى الآن.

يأتي ذلك فيما، أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، عن بالغ القلق لاختطاف “سرقيوه” والاعتداء على زوجها واقتيادها إلى جهة مجهولة من قبل الميليشيات في بنغازي، في إشارة إلى القوات التابعة لـ”خليفة حفتر”، الذي يقود الجيش في الشرق الليبي.

وبعد أكثر من 100 يوم على هجوم طرابلس، مازالت قوات “حفتر” عاجزة عن دخول العاصمة، ورغم خسارتها للقوس الغربي من القتال، لكنها مازالت تراوح مكانها بالقوس الشرقي من القتال القادم من ترهونة إلى جنوبي طرابلس.