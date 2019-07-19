أنصار إلهان يستقبلونها بهتافات “مرحبا بك في الوطن” ردا على ترامب

الخليج 365:

استقبل أنصار عضو الكونغرس الأمريكي النائبة “إلهان عمر” بهتافات ترحيب، ردا على هتافات مؤتمر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” التي طالبت بترحيلها لبلدها.

وبدت “إلهان” النائبة عن الحزب الديمقراطي، سعيدة من الهتافات التي يبدو أنها فوجئت بها عند خروجها من المطار، ونشرت مقطع الفيديو الذي تم تصويره للهتافات على صفحتها الرسمية على “تويتر” وعلقت عليه بقولها “Home sweet home!!

وبحسب “واشنطن بوست” فإن الرئيس الأمريكي “يركز هجومه على إلهان عمر، أول نائبة مسلمة في الكونغرس، ويصورها على أنها العدو الأول لبلاده”.

وأطلق الرئيس الأمريكي، العديد من التهم غير الحقيقية بحق “إلهان عمر”، مصورًا إياها بأنها داعمة كبرى لتنظيم “القاعدة”، وتزوجت من شقيقها، فضلًا عن تعظيم مبدأ معاداتها للسامية بتحيزها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا في إحدى مؤتمراته “أعيدوها إلى وطنها”.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، يلجأ “ترامب” للعديد من الادعاءات غير الصحيحة حول “إلهان عمر”، لغسل عقول الشعب بأكاذيب لا أساس لها من الصحة، تمامًا مثلما فعل مع تشويه صورة الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما”، الذي قال عنه إنه مسلم في الخفاء ولم يولد في الولايات المتحدة من الأساس.

وأوضحت “واشنطن بوست”، أن “ترامب” الذي فاز في انتخابات 2016 بنشر الكراهية والعداء تجاه خصومه وتصويرهم على أنهم أعداء للولايات المتحدة، يسعى لتكرار الكرة خلال الانتخابات المقبلة، بعدما شهدت حملته العديد من الرسائل الخفية، التي تحرض ضد النائبة المسلمة.

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“إلهان عمر” ترد

بدورها، اعتبرت النائبة في الكونغرس الأمريكي، الخميس، تصريحات “ترامب” الأخيرة في مهرجانه الانتخابي في مينيسوتا “عنصرية”، واصفة “ترامب” الذي نشر تغريدات استهدفت أربع نائبات تقدميات، بـ”الفاشي”.

وفي تصريح أمام صحفيين في واشنطن قالت “إلهان عمر”، وهي إحدى نائبتين مسلمتين في الكونغرس الأمريكي: “لقد قلنا إن هذا الرئيس عنصري ونددنا بتصريحاته العنصرية. أعتقد أنه فاشي”.

واتهمت النائبة المحجبة البالغة من العمر 36 عاما “ترامب” بالسعي إلى القضاء على “النقاش الديمقراطي والاختلافات في وجهات النظر” في البلاد، قائلة إن “الأمر لا يتعلق بي، إنه يتعلق بمعركتنا في سبيل ما يجب أن تكون عليه بلادنا”.

والخميس، سعى “ترامب” إلى النأي بنفسه من شعار “أعيدوها إلى بلادها” الذي أطلقه مؤيدوه ضد “إلهان عمر”، وقال للصحفيين لدى سؤاله عن الهتاف “لم أكن مسرورا بذلك، ولا أتفق معه”.

ولدى سؤاله لماذا لم يوقف الحشد عن ترداد الهتاف، أجاب: “أعتقد أنني فعلت.. لقد بدأت بالتحدث بسرعة كبيرة”.