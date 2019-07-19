هل ادرك الشيوعي ان الجميع تجاوزوه؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

قبل التوقيع علي الاتفاق بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير ، قبل هذا التوقيع كانت المؤشرات تقول ان الحزب الشيوعي سيرفض اي اتفاق يتم الاعلان عنه خاصة والوسط السياسي ككل تابع تذمر الشيوعي من ما اسماه التغييب المتعمد له من قبل قوي اعلان الحرية والتغيير وعدم اطلاعه والناس بشكل عام علي خفايا وكواليس المفاوضات مما اعتبر ضربا من التحريض علي رفقاء النضال ، وقد استشعر الحزب الشيوعي نية زملاء النضال للتخلي عنه وكان هذا قبل ان يصرحوا لخواصهم بذلك كما نقل عن الدقير والجاكومي وخرج للاعلام واصبح امرا معروفا وتبع ذلك المقولة الصريحة والجهرية للدكتور محمد ناجي الاصم ان المجلس العسكري اقرب اليهم من الشيوعيين ، وكانت هذه الكلمة لوضوحها وصراحتها كافية ليدرك الشيوعي ان امر التخلي عنه وركله قد غادر محطة السرية الي العلن الصريح مما جعل السكرتير السياسي الاستاذ محمد مختار الخطيب يخرج ذلك البيان الساخن في حق شركاء الامس الذين يتخلون عنه اليوم .

وكما قلنا فان الارهاصات كانت تشير الي رفض الشيوعي للاتفاق الذي يلوح في الافق وهذا بالضبط ماحدث اذ قال الحزب انه يرفض الاتفاق الذي تم توقيعه ويتمسك بالمواثيق ،

واكد الحزب علي مواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة والإنتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي.(بحسب تعبيره)

وقال الحزب في بيانٍ له إنّ الإتفاق منقوص ومُعِيب وأنه يصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة بالإستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والإقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني، وهو لا يرقى لتضحيات جماهير شعبنا الممهوره بالدماء ولا لمواكب مليونية 30 يونيو و13 يوليو التي أكدت على المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية.

وأوضح البيان أنّ الاتفاق فارق قرارات الإتحاد الأفريقي المؤيدة والمدعومة من الإتحاد الأوربي والترويكا والكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة التي طالبت بالقيادة المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية والبناء على ما تم الإتفاق عليه سابقاً.

وأكّد البيان أنّ الاتفاق يتعارض مع قرار الإتحاد الأفريقي بتسليم السلطة لحكومة مدنية وإنحرف الى تقاسُم السلطة مع العسكريين، ويتعارض أيضاً مع قرار الإتحاد الأفريقي (854) في حالة عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية تفرض عقوبات على البلاد وفردية على المجلس العسكري وعدم الإعتراف به.

وأشار البيان إلى تكريّس هيمنة المجلس العسكري الإنقلابي على كل مفاصل الدولة، مما يتناقض مع مبدأ البناء على ما تم في الاتفاق السابق.

وأضاف” أكّد العسكري على مراجعة النِسب التي تم الإتفاق عليها سابقاً (67% لقوى التغيير و 33% للقوى غير الموقعة على الإعلان)”.

وكشف الحزب في بيانه عن أنّ الاتفاق أغفل ما يتعلق بتفكيك النظام ومحاسبة رموزه الفاسدة، وإستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، وإلغاء كل القوانيين المقيدة للحريات، وإعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وحل كل المليشيات خارج القوات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية في الفترة الإنتقالية.

وبحسب الشيوعي فإنّ الإتفاق أشار إلى المؤتمر القومي الدستوري بصورة عابره، وأغفل دوره الذي يقرر كيف يحكم السودان وإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، والحل الشامل والعادل للأزمة الوطنية منذ الإستقلال وحتى الأن.

وقال الشيوعي إنّ الاتفاق إلتف على لجنة التحقيق المستقلة الدولية مما ينسِف تحقيق العدالة لشهداء الشعب.

وأبدى الحزب اعتراضًا على عدم رجوع قوى الحرية والتغيير لبقية مكونات قوى التغيير بعد الوصول إلى اتفاقٍ مع المجلس الانقلابي، مشيرًا إلى أنّ عدم إعلان الاتفاق بمرسوم دستوري يعدّ خطأ سيعطي شرعية للمجلس العسكري.

وزاد الحزب في بيانه” الإتفاق في هيمنة العسكريين على مفاصل الحكومة الإنتقالية بما في ذلك الحكم لمدة 21 شهر الأولى بمرسوم دستوري وتعيين وزيري الدفاع والداخلية والتشاور في تعيين رئيس مجلس الوزراء والإنفراد بهيكلة القوات المسلحة مما يصادر حق مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.