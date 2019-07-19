أوامر (القبض) تلاحق رئيس المريخ المستقيل محمد الشيخ مدني

تواصل صدور أوامر القبض ضد مسؤولي المريخ، بعد أن صدر بالأمس أمر قبض جديد في مواجهة رئيس الأحمر المستقيل محمد الشيخ مدني بعد بلاغ تقدم به صاحب وكالة سفر يطالب المريخ بمتأخرات تصل لـ(400) ألف جنيه.

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وكان نادي الأهلي الخرطوم بحسب صحيفة الصيحة، حصل الأسبوع الحالي على أمر قبض لنائب رئيس المريخ المستقيل محمد جعفر قريش ومساعد الرئيس الكندو، مع العلم أن الرئيس المستقيل محمد الشيخ مدني كان قضى عدة أيام في الحبس إبان شكوى تقدم بها أمين مال المريخ الأسبق عوض رمرم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)