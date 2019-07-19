الدولار يعاود الصعود في السوق الموازي بعد انخفاض طفيف

التاريخ: 19-يوليو-2019
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عاود سعر الصرف في السوق الموازي للعملات ارتفاعه مجدداً بعد انخفاض طفيف ليوم أمس الأول، وبلغ سعر الدولار (66) جنيهاً، و(18) جنيهاً للريال والدرهم.
وأفاد أحد المتعاملين في السوق الموازي أمس، بأن الدولار بلغت (65) جنيهاً للشراء و(66) جنيهاً للبيع، والريال والدرهم (17.5) جنيه للشراء و(18) جنيهاً للبيع، وأوضح أن السوق يشهد تزايداً في الطلب على الريال تزامناً مع موسم الحج.
وقال بحسب صحيفة الصيحة، إن تراجع دور القطاع المصرفي أسهم في تنامي نشاط “الموازي” لأنه يضع أسعاراً أفضل من البنوك عند البيع، وأضاف أن انخفاض السعر الرسمي والفجوة العالية مع سعر “الموازي” أدت لتفضيل المواطنين بيع ما لديهم من عملات أجنبية للتجار دون المصارف، وتوقع انخفاضاً طفيفاً في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة بعد تكوين الحكومة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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