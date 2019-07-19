صورة يافع سوداني متسلقاً برج كهرباء ضغط عالي تثير دهشة مواقع التواصل

أثارت صورة تبدو ليافع سوداني متسلقاً برج كهرباء ضغط عالي بارتفاع عشرات الأمتار، في خضم الخريف ورطوبة الامطار، ليخاطر بحياته من اجل رفع علم السودان على قمته، اثارت دهشة واستغراب رواد مواقع التواصل بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.
وبدأ الشاب وهو يعتلي قمة برج كهرباء ضغط عالي بالعاصمة السودانية، رافعا علم بلاده غير مبال بالخطر، خلال مواكب “العدالة اولاً” التي دعت لها قوى الحرية والتغيير في الخرطوم يوم الخميس.
وعلق عدد من رواد مواقع التواصل بدهشة على المشهد قائلين: ” أي تهلكة هذه وأين التوعية للحفاظ على النفس؟.
ودرج بعض المتحمسين من الشباب السوداني بإعتلاء أماكن شاهقة ولوحات الإعلانات المرتفعة خلال المواكب والاحتجاجات التي تسيرها القوى السياسية بالسودان، للفت الانظار نحو مطالبهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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