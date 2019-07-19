قصيدة (الكابلي) ضمن مقرر الصف الخامس أساس

أختيرت قصيدة (فتاة اليوم أم الغد) ضمن مقرر اللغة العربية للصف الخامس أساس وهي من كلمات وألحان الأستاذ عبد الكريم الكابلي، ويقول فيها:
أي صوت زار بالأمس خيالي؟ طاف بالقلب وغنى للكمال، وأذاع الطهر في دنيا الجمال، وأشاع النور في صوب الليالي، إنه صوتي أنا أو تدري من أنا؟!، أنا أم اليوم أسباب الهنا، أنا من دنياكم أحلى المنى.
علق الكابلي من مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية عندما أخبره المقربون منه عن قصيدته التي أضيفت للمقرر المدرسي، أن هذا فخر بالنسبة له، وتحدث مطولاً عن القصيدة وأن السؤال الذي يأتي في بداية القصيدة يقصد به أن التاريخ هو الذي يسأل..
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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