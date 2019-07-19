الاتحادي الأصل والأمة يتفقان على تأسيس الوضع الانتقالي على دستور 2005

التاريخ: 19-يوليو-2019 فى : أخبار 17 مشاهدة التقى نائب رئيس الحزب الاتحادي الأصل جعفر الميرغني وفد من حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي برئاسة البروفيسور يونس مختار رئيس مجلس أمناء الحزب. Advertisements وبحث معه الوضع الدستوري الذي سيحكم الفترة الانتقالية، واتفق الطرفان على أهمية تأسيس الوضع الانتقالي على دستور 2005م بعد التعديلات المطلوبة عليه باعتباره ملائماً للشراكة التي ستنشأ بين المجلس والقوى السياسية من خلال المجلس التشريعي المزمع تكوينه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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