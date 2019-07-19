قوى الحرية: نسعى إلى اتفاق يصب في مصلحة الشعب

التاريخ: 19-يوليو-2019
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قال القيادي بقوى الحرية والتغيير إسماعيل التاج إنه يجب التفاؤل بالوصول إلى نتائج إيجابية خلال الجولة الجديدة للتفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، مشيراً إلى أنها جولة تتناول قضايا استراتيجية مهمة كسلطات تعيين رئيس القضاء والنائب العام وغيرها.
وأضاف التاج بحسب صحيفة السوداني، نسعى إلى اتفاق يصب في مصلحة الشعب السوداني صاحب القرار وتحقيق التحول الديمقراطي، مشيراً إلى أنه ينبغي أن نتفاءل بمستقبل أفضل للبلاد.
مشيراً إلى أنهم في تجمع المهنيين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بالكفاءة والاستقامة في أحداث العنف في الثالث من يونيو وغيرها من الأحداث والوقائع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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