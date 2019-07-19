ونقلت وكالة "إيسنا" الإيراني، اليوم الجمعة، عن نقوي، قوله: "ادعاء الولايات المتحدة الأمريكية إسقاط طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز كاذب ويأتي في إطار الحرب النفسية، كما جاء لتغطية فشل واشنطن في المنطقة ولإعادة الاعتبار الذي فقدته مؤخرا عند إسقاط طائرتها دون طيار من قبل الحرس الثوري".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد ادعى، أمس الخميس، بأن السفينة الحربية الأمريكية "بوكسر" قد أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز، بعد أن اقتربت منها نحو 900 متر، ولم تكترث للتحذيرات الموجهة لها حسب قوله.
وقال ترامب: "جرى تدمير الطائرة المسيرة على الفور".
وأضاف بأن الطائرة المسيرة كانت تشكل تهديدا للسفينة الأمريكية. كما دعا ترامب الدول الأخرى لحماية سفنهم.
وأشار إلى أن "هذا هو الأحدث من بين العديد من الأعمال الاستفزازية والعدائية التي تقوم بها إيران ضد السفن في المياه الدولية. تحتفظ الولايات المتحدة بالحق في حماية أفرادنا ومنشآتنا ومصالحنا".
ورد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، على ادعاء الرئيس الأمريكي، بأن بلاده لم تفقد أي طائرة مسيرة.
وكتب عراقجي في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إننا لم نفقد أي طائرة مسيرة، لا في مضيق هرمز، ولا في أي مكان آخر، وذلك بحسب "إرنا".
وأضاف: "إننا قلقون من أن تكون السفينة الحربية "بوكسر" قد أسقطت طائرة مسيرة أمريكية بالخطأ!".
كانت هذه تفاصيل خبر طهران: ادعاء واشنطن بإسقاط طائرة إيرانية هدفه تغطية فشلها في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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