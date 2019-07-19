اليابان تستدعى السفير الكوري الجنوبي احتجاجا على رفض سيئول تشكيل لجنة التحكيم

استدعت الحكومة اليابانية السفير الكوري الجنوبي لدى اليابان، احتجاجا على عدم قبول الحكومة الكورية الجنوبية لمقترح طوكيو تشكيل لجنة تحكيم

وقالت وكالة "يونهاب" إن وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، استدعى السفير الكوري الجنوبي لدى اليابان، نام غوان بيو، حيث احتج على عدم رد سيئول بشأن مقترح الحكومة اليابانية بتشكيل لجنة التحكيم.

وأشارت الوكالة إلى أن الوزير كونو أعرب عن أسف بلاده، داعيا كوريا الجنوبية إلى معالجة انتهاكات القوانين الدولية، حسب تعبيره.

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية رفضها مطالب اليابان، مشيرة إلى أن طوكيو لا يمكنها التدخل في الأحكام القضائية الداخلية.

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وكانت اليابان قد اقترحت على كوريا الجنوبية تشكيل لجنة تحكيم لمناقشة قرارات محكمة كورية جنوبية أمرت بمقتضاها الشركات اليابانية بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري إبان الحرب العالمية الثانية.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تستدعي فيها الحكومة اليابانية السفير الكوري الجنوبي لدى اليابان احتجاجا على قرارات المحكمة.

فقد سبق وقامت الحكومة اليابانية باستدعائه في 30 أكتوبر/تشرين الأول و29 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عندما أصدرت المحكمة العليا قرارات أمرت فيها شركتي "نيبون ستيل" و"ميتسوبيشي" بدفع التعويضات لضحايا العمل القسري.