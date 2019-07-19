ورفض كوسيلني الانضمام إلى الفريق الإنجليزي في جولته في الولايات المتحدة، وربطت وسائل إعلام بريطانية بين المدافع الفرنسي البالغ عمره 33 عامًا وبين الانتقال إلى بوردو أو أولمبيك ليون الفرنسيين.
ووصفه إيمري بأنه ”لاعب مهم“ في وقت سابق من الأسبوع الحالي، لكنه اعترف أن كوسيلني ربما يرحل.
وأشار إيمري إلى أن هولدينغ (23 عامًا) ربما يدخل في قائمته المكونة من 5 قائدين.
وأبلغ المدرب الإسباني مؤتمرًا صحفيًا في لوس أنجليس قبل مواجهة فيورنتينا في الكأس الدولية، غدًا السبت: ”أريد لاعبًا إنجليزيًا في قائمة قائدي الفريق“.
وأضاف: ”في العام الماضي (غرانيت) تشاكا ومسعود (أوزيل) وناتشو (مونريال) كانوا قائدي الفريق. لكن بعد رحيل آرون رامسي وبيتر تشيك والرحيل المحتمل للوران كوسيلني فأنا أريد المزيد“.
وأضاف: ”لاعب إنجليزي نشأ في أكاديميتنا ويفهم الروح الإنجليزية وقيمة آرسنال. هذه هي الإمكانات (التي نريدها) والمزيد منها“.
وتابع: ”نحن سعداء بتطور (هولدينغ). نحتاج إلى مستواه في الدفاع. (قبل) إصابته كان يقدم أداءً رائعًا“.
كانت هذه تفاصيل خبر أوناي إيمري مدرب آرسنال يجهز دورًا قياديًا لهولدينغ مع احتمال رحيل كوسيلني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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