محمد هنيدي خارج سباق عيد الأضحى بسبب ’’السبكي‘‘

وعلمت ‘‘إرم نيوز’’، من مصدر مقرب للفنان محمد هنيدي، أنه قرر التوقف عن العمل على مشروعه السينمائي الجديد وهو فيلم ’’كينج سايز‘‘، المأخوذ عن قصة ’’عقلة الإصبع‘‘، الذي أعلن عنه قبل نحو شهر، وذلك بسبب أزمة مع المنتج السينمائي المصري أحمد السبكي.
وبينّ المصدر، أن مفاوضات تدور في الكواليس بين السبكي وهنيدي، حيث إن الأول أعلن عن إنتاجه فيلمًا بعنوان ’’ديدو‘‘، وسيقوم ببطولته الفنان المصري كريم فهمي، وقصته أيضًا مقتبسة من ’’عقلة الإصبع‘‘، وذلك للتراجع عن إنتاج الفيلم وتركه لهنيدي، الأمر الذي عارضه الأخير، وهو ما يُنذر بوقوع أزمة.
وأكد المصدر، أن ’’هنيدي‘‘ الذي رشّح الفنانة المصرية غادة عادل لتكون بطلة فيلمه يحاول إيجاد حل للأزمة رغم صعوبة الموقف، مضيفًا أنه ربما يتدخل وسطاء بين الثنائي للحل أو عمل أحدهما على الفكرة من زوايا أخرى، أو البحث عن ترضية.
يُذكر أن محمد هنيدي، وأبطال العرض المسرحي ’’3 أيام في الساحل‘‘ عادوا مؤخرًا من السعودية بعد تقديم العرض على مدار 3 ليالي للجمهور السعودي.
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