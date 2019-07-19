ميركل قلقة من التطورات في الخليج.. وتدعو للدبلوماسية لتفادي أي تصعيد

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إنها تشعر بقلق بشأن الوضع في الخليج، مضيفة أنه ينبغي اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي: ”بالطبع أشعر بقلق. لا تستطيع أن تنظر إلى تلك المنطقة من دون أن تشعر بقلق في هذه اللحظة.. ينبغي اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد“.