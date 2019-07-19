سر تأجيل مفاوضات الجمعة مع المجلس العسكري بالسودان

أكّد قياديان في حركة الاحتجاج في السودان، تأجيل جولة المفاوضات المقررة، اليوم الجمعة، مع المجلس العسكري الحاكم؛ بغية إجراء ”مشاورات داخلية“ للتوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق، بدون أنّ يحددا موعدًا جديدًا لإجرائها.

وقال عمر الدقير القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير لوكالة فرانس برس، الجمعة: ”تم تأجيل المفاوضات“، مشيرًا إلى أنّ التحالف ”بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة“ حول الاتفاق، وهو ما أكّده صديق يوسف القيادي بالتحالف أيضًا.