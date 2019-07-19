سر تأجيل مفاوضات الجمعة مع المجلس العسكري بالسودان

وقال عمر الدقير القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير لوكالة فرانس برس، الجمعة: ”تم تأجيل المفاوضات“، مشيرًا إلى أنّ التحالف ”بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة“ حول الاتفاق، وهو ما أكّده صديق يوسف القيادي بالتحالف أيضًا.
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