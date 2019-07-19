"حماس" تعلق على "صورة حميمية" لوزيري خارجيتي البحرين وإسرائيل

وقال المتحدث باسم "حماس" سامي أبو زهري إن "هذه اللقاءات والصور، خيانة للقدس وفلسطين، ولن تفلح في تزييف وعي الأمة ودفعها للتخلي عن فلسطين والتطبيع مع الاحتلال".
وكان مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات كشف عن لقاء جمع وزيري الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة والإسرائيلي يسرائيل كاتس في واشنطن.
ونشر غرينبلات عبر "تويتر" صورة تجمعهما، ونقل عن وزير الخارجية البحريني قوله إنه "عندما نقول إن إسرائيل جزء من الشرق الأوسط، فهذا ليس بالأمر الجديد.. نحن بحاجة إلى مواصلة جهودنا للوصول إلى الشعب الإسرائيلي.. إنهم يريدون أيضا أن يرتاح بالهم على حياتهم وأجيال المستقبل".
واستضافت البحرين الشهر الماضي ورشة عمل أمريكية حول الشق الاقتصادي من "صفقة القرن"، رغم مقاطعة فلسطين ومعظم الدول العربية.
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