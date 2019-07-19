وقال الحرس الثوري إن "اللقطات التي صورتها طائرتنا المسيرة من المدمرة الأمريكية، هي وثيقة سنكشفها للرأي العام العالمي، لإثبات عدم صحة الادعاءات الأمريكية بخصوص إسقاط الطائرة الإيرانية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف متر في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن "الدرون" الإيرانية كانت تمثل خطرا على السفينة و"تم إسقاطها في الحال".
لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفى أن تكون لدى طهران أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة لها في منطقة الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر طهران تتعهد بنشر لقطات "تعري" رواية واشنطن لإسقاط الدرون الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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