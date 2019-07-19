الخليج 365:

دفع د. ناجي مصطفى البدوي وهو محامٍ سوداني بعريضة طعن الى المحكمة الدستورية بالخرطوم ببطلان انفصال دولة الجنوب عن السودان. وبحسب العريضة فإن الطعن الدستوري ضد كل الإجراءات والقرارات التي أدت لانفصال جنوب السودان استناداً على أن حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، قاما بحوار ثنائي حول مصير جنوب السودان في مشاكوس ونيفاشا، تمخض عنه منح الجنوبيين حق تقرير المصير في يناير2005م دون حصولهما على التفويض من شعب جنوب السودان. وأضافت العريضة أن المادة 219 من دستور 2005م والمتعلقة بحق تقرير المصير معيبة وغير مستوفية للشكل الدستوري. المادة السابقة تغيير مفاجئ لحكم المباراة النهائية في أمم أفريقيا المقالة القادمة هل ادرك الشيوعي ان الجميع تجاوزوه؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طعن دستوري في قضية انفصال الجنوب…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.