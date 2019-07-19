سوداني يغتصب فتاتين بدولة مجاورة….

الخليج 365:

واصلت المحكمة العليا في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان جلسات محاكمة متهم (سوداني الجنسية) بتهمة اغتصاب فتاتين قاصرتين، حيث قدم طبيب يعمل بمستشفى جوبا تقريراً طبياً يؤكد اغتصاب لإحدى الفتاتين التي تبلغ (14) عاماً، نافياً تعرض الثانية التي تبلغ (10) أعوام للاغتصاب، وإنما كان اعتداء بعد خضوعها لفحص طبي أظهر آثار جروح طفيفة بجسدها، وحددت المحكمة جلسة أخرى لمتابعة القضية والاستماع للشهود. المادة السابقة الموسيقار محمد الأمين يحكي قصة اعتقاله بسجن كوبر المقالة القادمة اتفاق معيوب.. بقلم شوقي ابراهيم عثمان

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