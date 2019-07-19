التعاون السعودي الإسرائيلي .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن الرئيس السابق للموساد تامير باردو أشاد بتعاون السعوديين لافتاً إلى أنهم يتواصلون مع الموساد ومنسجمون بشكل جيد.

وبحسب الصحيفة فإن تصريح باردو يؤرّخ أن التعاون الاستخباري الإسرائيلي السعودي يعود إلى فترة سابقة، حيث إنه شغل منصب مدير الموساد من عام 2011 لغاية مارس 2016.

هذا الكلام المنقول عن الضابط الصهيوني يوضح بجلاء أن مابات اليوم جهرا وغير مخفي من توطيد العلاقة بين الإسرائيليين والسعوديين سبقته لقاءات وجلسات وتواصل وصفه الضابط الصهيوني بالجيد .

وفي الوقت الذي كان الإجماع العربي قائما علي تجريم التواصل مع الصهاينة واللقاء بهم كانت السعودية تمضي في تنسيقها مع المجرمين القتلة وتنعقد الاجتماعات بين الطرفين في خيانة الأمة وقضيتها المركزية درج عليها ال سعود منذ القدم وما تآمرهم مع الانجليز علي المسلمين ببعيد .

الفترة التي تحدث عنها مدير الموساد السابق انتهت في العام 2016 مما يعني أن الأمر ليس مرتبطا بترامب وكوشنير ومحمد بن سلمان وصفقة القرن إنما قبل هذا الوقت وربما كان الأمر حتي قبل 2011 وهذا غير مستبعد مطلقا .

اللقاءات انتقلت الان الي العلن والتنسيق السياسي والامني والاستخباري والعسكري بين السعودية وإسرائيل وصل إلي مراتب عليا غير مسبوقة ومواقف الجانبين واحدة من ملفات وقضايا المنطقة كتصنيف حركات المقاومة إرهابية والسعي للتآمر والقضاء عليها والاشتراك والتنسيق العالي للحرب علي سوريا واليمن وإثارة الفتنة في العراق سعيا لاقعاد هذا البلد العام وتعطيله عن القيام بدوره الريادي في المنطقة. وعلي رأس الملفات المشتركة التي يتم الحديث علنا عن تطابق الرؤي حولها بين ال سعود والصهاينة مسألة الموقف من إيران وضرورة شن الحرب عليها وتحريض الإدارة الأمريكية علي ذلك ، لذا نقول إن خبر حيروزاليم بوست كشف النقاب عن مرحلة من التعاون السعودي الصهيوني الذي كان سرا وبات الان علنا وتحت الاضواء الكاشفة دون حياء البتة .