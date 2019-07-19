سيدة تزور ورقة طلاقها وتتزوج بمغترب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت شرطة التحقيقات تفاصيل اتهام زوجة بتزوير ورقة طلاقها والزواج بمغترب وقال عادل محمد الشيخ ايدام من شرطة التحقيقات الجنائية لدي مثوله امام القاضي خالد حمزة بمحكمة بحرى الجنائيه ان شقيق زوج المتهمه الاولي بموجب عريضة دون بلاغ اشااره فيه أن المتهمه الاولي قامت بتزوير ورقة طلاقها من زوجها وهي في عصمته وتزوجت مغترب بسلطنة عمان وقال المتحري تم القبض علي المتهمة من خلال التحريات اتضح اأن زوجهاطلقها للمره الثانيه الأمر الذي دفعهت الي اللجؤ الي الماذون لاتخاذ اجراءات الطلاق وقدم المتحري مستندات متعلقه بالقسم المزورة و الختم والتوقيع التي وثقت به قسيمه الطلاق والتي صورتها وارسلتها للزوج الثاني عبر رساله واتساب بعد أن تعرف عليها وطلبها للزواج الذي تم بواسطه أمام احدي جوامع امدرمان بعد أن تحصل علي بيانات الزوج الغائب والزوجة بواسطه شهود عقب صلاة الجمعه والفقه بمستندات مخاطبه الأحوال الشخصيه بخصوص المتهم الثاني وثبت انه مأذون شرعيا في سجلاتهم وأنه وثق القسيمه واضاف المتحري انه تم توقيف الماذون وامام المسجد متهمين في القصية الي جانب الزوجة.